Confronto tra alluvionati. Tema cruciale nelle urne

Quanto inciderà l’alluvione nelle urne? Il disastro del 16 maggio 2023 è una delle grandi variabili della competizione elettorale: il tema è stato sollevato più volte da partiti e movimenti di sinistra, con polemiche nei confronti del governo e soprattutto del sindaco Gian Luca Zattini, che recentemente ha rivendicato il ruolo di "comandante in capo", ma ha anche chiesto scusa per ciò che non ha funzionato.

Ad ogni modo, è chiaro che la natura è bipartisan: persone colpite dall’alluvione sono presenti praticamente in tutte le liste e in tutti gli schieramenti. È questa una delle caratteristiche trasversali che abbiamo cercato chiesto ai partiti, scegliendo tra le varie opzioni. Si è tenuto conto, nell’intervistare uno anziché un altro, del fatto che saranno pubblicate più puntate, con la necessità di sentire esponenti di tutte le liste, di bilanciare complessivamente la presenza degli schieramenti e dei partiti all’interno degli stessi. Ieri abbiamo dato spazio a tre voci sull’economia.