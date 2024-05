Controlli in stazione coi cani antidroga: fermati due ragazzi

Eseguendo una serie di controlli in stazione con cani antidroga, la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 10 grammi di hashish in due distinte verifiche a due giovani e denunciato uno di questi per ricettazione. Nel primo caso un 19enne algerino, residente in città, una volta fermato dai militari ha consegnato spontaneamente circa mezzo grammo di hashish. Il ragazzo è stato segnalato alla prefettura.

Nel secondo caso, sempre nei pressi della stazione, la femmina di pastore tedesco Kenia delle Fiamme Gialle ha puntato un 20enne tunisino, residente a Castel Bolognese. Il ragazzo mostrava segni di nervosismo e rispondeva in maniera evasiva. Perquisito, è stato trovato in possesso di 9 grammi di hashish. Oltre alla droga, i militari hanno anche trovato un anello d’oro e uno smartphone, oggetti di cui il giovane non è stato in grado di giustificare la provenienza. Perciò il ventenne è stato denunciato alla procura per ricettazione.