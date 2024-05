Convegno alla Sala San Luigi . Musicoterapia in luoghi di cura. Domani la parola agli esperti

‘La musicoterapia nei luoghi di cura: l’arte al servizio dei più fragili’: questo il titolo del convegno in programma domani, dalle 9 alle 13, presso la Sala San Luigi (via Luigi Nanni 3), organizzato dal Rotary Club Forlì e dal Distretto rotariano 2072 con il patrocinio dell’Ausl Romagna e del Conservatorio di Musica Maderna Lettimi. L’iniziativa è stata condivisa da diverse istituzioni ed è proposta in collaborazione anche con gli Hospice di Forlimpopoli e Dovadola, gli Amici dell’Hospice, Accademia InArte, Liceo artistico e musicale Canova e La Rete Magica Odv. L’evento si inserisce all’interno del progetto ‘La musica che cura’, realizzato quest’anno dal Rotary Club Forlì ed è coordinato dalla socia Ilaria Mazzotti; prevede fino al 7 giugno nell’atrio dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni ogni venerdì alle 14 l’esibizione in concerto di allievi delle scuole di musica di Forlì.

Il convegno sarà aperto dai saluti di Paola Battaglia, presidente del Rotary Club Forlì e di Giorgio Martelli, direttore del Presidio ospedaliero Morgagni-Pierantoni. Seguiranno la lettura magistrale e l’intervento di Barbara Zanchi, coordinatrice del Dipartimento di Musicoterapia del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena-Rimini, su ‘Musicoterapia, uno sguardo nuovo sulla salute’. Poi, fra gli altri, interverranno i direttori ospedalieri Enrico Valletta e Marco Maltoni, rispettivamente sulla musicoterapia in pediatria e nelle cure palliative. Infine, con gli altri relatori, si parlerà anche di musicoterapia nelle persone con demenza e del progetto ‘La Melodia nella Memoria’. Seguiranno il dibattito e la tavola rotonda moderata da Barbara Zanchi su ‘Il ruolo dell’associazionismo e del privato in partnership con il servizio pubblico’.

Alessandro Rondoni