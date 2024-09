Corso della Repubblica ‘Macchie’ sulla riqualificazione. Il Comune: "Siamo nei tempi"

I lavori di rifacimento della pavimentazione di corso della Repubblica proseguono a pieno ritmo, con un investimento complessivo di 2,7 milioni di euro, di cui 2,2 con risorse del Pnrr e 550mila euro di contributo comunale. Il cantiere, avviato dopo consultazioni con le associazioni di categoria e i commercianti, è organizzato in piccoli stralci. Questa suddivisione ha lo scopo di ridurre il più possibile l’impatto sulle attività permettendo una riapertura parziale del corso man mano che ciascuna fase viene completata.

Molti, però, lamentano i tempi estremamente dilatati nel cuore dell’antico Borgo Cotogni. Oltre all’impatto sulla viabilità: per un periodo, all’altezza dell’ex comando dei vigili c’era addirittura un semaforo che bloccava le auto. In considerazione di questi problemi, il Comune ha rivisto il progetto all’altezza di Santa Lucia, per evitare un intervento ancor più invasivo che avrebbe per un certo periodo bloccato totalmente il transito da quel punto.

"Nonostante si siano rese necessarie delle modifiche al piano originale – assicura Giuseppe Petetta, assessore alla Mobilità e al Verde –, stiamo rispettando il cronoprogramma. I lavori saranno sospesi dall’8 dicembre all’8 gennaio per le festività natalizie, come già avvenuto lo scorso anno, per non ostacolare il commercio durante un periodo cruciale per le vendite". Il cantiere è attualmente operativo su entrambi i lati del corso: da un lato, le opere si concentrano di fronte al Mega e all’Ottica Vision, dall’altro, nei parcheggi davanti al loggiato adiacente dell’Hotel della Città. I micro-cantieri avanzano ogni due o tre settimane, producendo inevitabilmente rumore e polvere dovuti all’uso di martelli pneumatici e mezzi escavatori. Dopo la pavimentazione verranno installati arredi urbani, come panchine, cestini e alberature.

"Questi interventi – sottolinea Dario Pinzarrone, responsabile dell’unità Progettazione infrastrutture stradali – si concentreranno soprattutto nella parte finale del corso, dove i marciapiedi si allargano. Le piante renderanno più verde l’intera area, migliorando anche l’aspetto estetico del corso".

Il tratto di strada appena riqualificato mostra già segni di usura: la pavimentazione in pietra, inizialmente chiara e luminosa, ha assunto un tono grigiastro e presenta macchie in diversi punti. "La scelta delle lastre in granito bianco da 8 centimetri, già utilizzata in altre città come Bologna, è stata condivisa con la Soprintendenza – continua Pinzarrone –. Questa soluzione garantisce resistenza per decenni. Le eventuali macchie che si formeranno nel tempo, come quelle derivanti da perdite d’olio, si puliranno naturalmente o con trattamenti specifici, come avviene in molte città storiche. Tuttavia, al centro del corso, dove transita il trasporto pubblico, si è optato per l’asfalto, per facilitare futuri interventi di manutenzione. Oltre alla pavimentazione, il sistema di drenaggio è stato potenziato con nuove caditoie e griglie per prevenire allagamenti".

I lavori interessano un’area complessiva di 7mila metri quadrati. "L’obiettivo – dichiara Petetta – è quello di completare il lato del corso che dalla piazza porta verso piazzale della Vittoria entro la fine dell’anno. Il cantiere si concluderà entro la primavera del 2025, integrandosi con altri progetti di riqualificazione urbana, come quello messo in campo in Galleria Vittoria che ospiterà molto presto 110 nuovi posti auto. E la ciclabile del corso sarà più ampia".

Per garantire la massima trasparenza e coinvolgere i cittadini, il Comune ha creato il sito web www.costruiamoilnostrocorso.it, dove è possibile seguire l’avanzamento dei lavori in tempo quasi reale.