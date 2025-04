Verso il gemellaggio francese: visita del sindaco a Monflaquin

Durante i giorni pasquali, una delegazione del Comune di Premilcuore, guidata dal sindaco Sauro Baruffi e composta dal consigliere comunale Stefano Baruffi e dal responsabile regionale gemellaggi dell’Emilia-Romagna Centurio Frignani, si è recata nella regione francese della Nuova Aquitania per visitare e conoscere il paese di Monflaquin. "Lo scopo – racconta il sindaco Baruffi – era quello di verificare la possibilità di creare le basi per un futuro gemellaggio fra i due comuni".

Il Comune francese ha circa 2.500 abitanti, con il capoluogo medievale che si caratterizza per l’antica roccaforte, posizionata sulla collina che domina la campagna circostante. Fondata nel 1256, è una delle 50 ‘Bastide’ (città fortificate) costruite da Alphonse di Poitiers, testimonianza di 150 anni di influenza tra Francia e Inghilterra. "Il paese – spiega ancora il sindaco Baruffi – si basa su un’economia turistica e agricola (prugne, nocciole, vino e allevamento di ovini e anatre per la produzione del paté), con molte attrazioni rivolte alla cultura e all’arte". Aggiunge il capodelegazione: "Gli abitanti hanno molte caratteristiche simili agli abitanti della Romagna Toscana, fra cui accoglienza calorosa e attenta per rendere la nostra visita il più gradevole possibile".

Nel teatro del paese si è svolta la serata di accoglienza, con tantissimi cittadini e la proiezione del film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora un domani’. Commenta ancora il sindaco Baruffi: "In autunno verrà a Premilcuore una delegazione del comune francese per contraccambiare la visita. Poi torneremo noi in Francia con una delegazione più numerosa per firmare il gemellaggio". Intanto, il Comitato gemellaggi di Premilcuore e il Comune sono al lavoro per creare un evento nella sala Ricci del Centro Visite "per presentare a tutti i cittadini il paese di Monflaquin e le principali caratteristiche del gemellaggio fra i due comuni".

Quinto Cappelli