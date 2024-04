Cos’è l’intelligenza artificiale?

I Circoli Acli Il Ponte di Meldola e di Rocca delle Caminate hanno organizzato per questa sera, con inizio alle ore 21, nella sala Arena Hesperia, in via Roma 3 a Meldola, l’incontro pubblico dal titolo ‘Le sfide dell‘intelligenza artificiale. Opportunità e rischi legati all‘utilizzo delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro e nella vita di tutti i giorni‘.

Relatore della serata sarà Filippo Miti, consulente aziendale in ambito Intelligenza Artificiale (IA) che affronterà le conseguenze di un impiego diffuso di queste nuove tecnologie e l‘utilità di prevedere regole e norme per un migliore utilizzo dell‘intelligenza artificiale che, nel suo significato più ampio, è la capacità di un sistema artificiale di simulare l‘intelligenza umana attraverso l‘ottimizzazione di funzioni matematiche.

o.b.