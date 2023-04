Diabetes Marathon Gara di solidarietà: tremila partecipanti attraverso i parchi

Si è svolta nella mattinata di ieri la decima edizione della Diabetes Marathon organizzata dall’associazione Diabete Romagna, iniziativa nata con il duplice obiettivo di sensibilizzare la popolazione riguardo questa malattia e sostenere concretamente coloro che ci convivono. In occasione del suo decennale, l’evento si è tinto di verde dando vita a una maratona specificamente intitolata ‘dei Parchi’: atleti, corridori amatoriali, camminatori e famiglie hanno attraversato un percorso che, partendo da piazza Saffi, ha fatto tappa nelle aree verdi più suggestive di Forlì come il parco della Resistenza, il parco Franco Agosto e il nuovo giardino dei Musei San Domenico.

In una giornata illuminata dal sole sono state circa 3000 le persone che hanno partecipato: gara competitiva, corsa non competitiva o camminata. L’evento si è dimostrato dunque ancora una volta capace di attirare tante persone, riuscendo a fondere insieme sport, natura, amicizia e solidarietà. La Diabetes Marathon è stato un importante momento di comunità durante il quale, oltre ai partecipanti, sono stati tanti i soggetti che hanno dato il proprio contributo per sostenere i bambini e gli adulti che convivono con il diabete.

La riuscita della giornata infatti è stata possibile anche grazie ai 94 movieri, alle 19 organizzazioni amiche che hanno collaborato con Diabete Romagna, ai 20 addetti alle iscrizioni e alla distribuzione dei pacchi gara nonché alle forze dell’ordine, ai sanitari e ai numerosi volontari. E un ringraziamento speciale è stato rivolto da William Palamara, presidente di Diabetes Marathon, anche alle istituzioni e al Comune di Forlì: "Esistiamo per dire a gran voce che le persone con diabete non saranno mai sole ad affrontare tutte le complessità che la malattia comporta", ha aggiunto.

L’evento podistico di ieri mattina è stato solo il principio della più ampia Diabetes Marathon 2023, che porterà in diverse città della Romagna eventi musicali ma anche corsi professionali volti ad approfondire tematiche legate al diabete e alla prevenzione. Una possibilità, come più volte dichiarato da Diabete Romagna, che "è un momento di riflessione, condivisione, scoperta e festa, un momento in cui ogni persona, con la propria storia e modalità può sentirsi a casa ed esprimersi al suo meglio".

Martina Mastellone