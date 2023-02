Disabili, niente più barriere in altre 158 fermate di bus

Salgono a 242 le fermate accessibili ai disabili nel trasporto pubblico locale. "Il Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – spiega l’assessore Giuseppe Petetta – contiene un capitolo dedicato al tema dell’accessibilità del trasporto pubblico. Tra le azioni da mettere in campo, sono previste la rilevazione e analisi dello stato di fatto delle fermate bus presenti sul territorio comunale, con verifica dei requisiti tecnici, dimensionali e di fruibilità delle banchine e il censimento delle barriere architettoniche presenti. Su una parte di esse sono stati individuati ed eseguiti piccoli interventi manutentivi per migliorarne l’accessibilità in vista della fase finale di collaudo".

"A seguito di tali attività, le fermate idonee alla salitadiscesa di utenti con disabilità motoria nel territorio di Forlì sono salite a 242. Alle 84 già accessibili al momento del percorso di rilevamento dei nostri tecnici, infatti, se ne sono aggiunte 158, frutto di un’importante azione di abbattimento delle barriere architettoniche. Il nostro impegno – conclude Petetta – volto a garantire la piena partecipazione di tutte le persone alla vita sociale della comunità non finisce qui. Sono già in corso ulteriori verifiche per programmare futuri interventi e migliorare sempre di più l’accessibilità dei mezzi pubblici". "È stato un onore - afferma Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di FMI – mettere le nostre professionalità al servizio dell’elaborazione, su incarico del Comune di Forlì, del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche".