Disabili, rimborsi per gli spostamenti

È stato pubblicato sui siti dei comuni l’avviso per fare domanda di contributi per la mobilità casa-lavoro per lavoratori disabili. L’assegnazione di questi contributi è in capo al Comune di Forlì, che fa da capofila per tutto il comprensorio. Questi fondi mirano ad aiutare concretamente i lavoratori disabili rimborsando le spese sostenute per il trasporto personalizzato verso e dal luogo di lavoro, quando i mezzi pubblici non sono accessibili oppure non compatibili con gli orari o per altre cause. Si può ricevere un rimborso massimo di 3.000 euro per le spese sostenute nel 2023. Le spese rimborsabili includono l’utilizzo di autovetture proprie, servizi taxi e trasporto fornito da organizzazioni del terzo settore. Le richieste devono essere presentate entro lunedì 22 aprile.