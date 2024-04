Domani il ricordo dei partigiani. Gramellini e Saviotti

Domani alle 11, presso il parcheggio della palestra del Polisportivo Buscherini, via Orceoli, il comitato di quartiere Pianta, Ospedaletto, Coriano, in collaborazione con Anpi di Forlì-Cesena, Auser e Comune organizzerà una manifestazione in occasione dell’ottantesimo anniversario della morte dei partigiani Leo Gramellini e Remigio Saviotti. I due, originari del posto, sono ricordati da un monumento fatto erigere dall’Anpi di fronte alla struttura sportiva. Nell’occasione Gabriele Zelli racconterà della permanenza nel territorio forlivese, nella canonica della parrocchia di Pievequinta, del comandante partigiano Falco (Alberto Bardi) che ebbe fra i suoi uomini Leo Gramellini e Remigio Saviotti. Il gruppo musicale ’L’Essenziale’ eseguirà brani della Resistenza. Al termine pranzo (prenotazione: 3925795717).