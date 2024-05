Domenica concerto lirico ‘La religiosità nel melodramma’

L’Associazione lirica, prosa e danza ‘Carlo Alberto Cappelli’ di Rocca San Casciano, in collaborazione con l’Accademia degli Incamminati di Modigliana e la parrocchia locale, ha organizzato per domenica alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria delle Lacrime il concerto lirico ‘La religiosità nel melodramma’. Spiega il presidente dell’associazione, Dodo Frattagli: "Con questa importante iniziativa musicale e culturale, vogliamo ricordare e onorare la memoria di tutti quelli che hanno reso grandi le nostre iniziative dal 1987 a oggi, in particolare l’indimenticabile rocchigiano Carlo Alberto Cappelli, soprintendente prima al Teatro comunale di Bologna e poi all’Arena di Verona, il musicologo e presentatore di tutti i concerti lirici in piazza a Rocca Daniele Rubboli, il regista e amico della nostra associazione Vittorio Rossi, il rocchigiano e cofondatore dell’a nostra associazione Valerio Frassineti, e tutti i defunti della Banda e della Corale di Rocca".

Saranno eseguite musiche di Bellini, Giordano, Gounod, Mascagni, Puccini, Rossini, Schubert e Verdi, dal direttore musicale di Modena Luca Saltini al pianoforte e Andrea Bandinelli alla tromba, e con i cantanti Annalisa Ferrarini soprano, Simone Mugnaini tenore e Marzio Giossi baritono, presentati dal musicologo bolognese Piero Mioli, già insegnante al conservatorio. Anticipa Frattagli: "Si tratta di un concerto con artisti di prestigio per ricordare in musica quelli che hanno reso grande la nostra associazione in questi 37 anni di attività, con oltre 30 edizioni del Premio Cappelli". Il soprano Ferrarini di Reggio Emilia, laureata al conservatorio di Parma, ha cantato e canta in vari teatri italiani e all’estero. Il tenore Mugnaini di Viareggio ha cantato anche con Bocelli e ha calcato molti palcoscenici italiani sempre con successo. Il baritono Giossi di Bergamo si è imposto all’attenzione del pubblico come vincitore di numerosi concorsi e ha cantato con importanti registi, come Miller, Ronconi e Scaparro.

Il rocchigiano Bandinelli è insegnante ai corsi di avvicinamento alla musica della banda di Rocca San Casciano. Conclude Frattagli: "Si tratta di un concerto gratuito con i fiocchi, aperto ai cittadini di Rocca, della valle del Montone, di Forlì e di tutta la Romagna".

Quinto Cappelli