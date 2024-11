"È stato facile, i costi sono giusti"

"Sono a Forlì da un anno circa, abito in via Metteucci, in una zona centrale e vicina a tutto ciò di cui uno studente può avere bisogno". Massimiliano Malerba, 24enne siciliano, frequenta il corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche. "Trovare una stanza non è stato difficile: ho inserito annunci sui social e il proprietario mi ha contattato. Mi ha fatto vedere le stanze libere in videochiamata e ho potuto scegliere quella che preferivo, una singola, in un appartamento con altri 4 coinquilini. Penso che il costo del mio affitto sia adeguato a quanto mi offre la casa

e, in generale, credo che qui a Forlì il rapporto qualità/prezzo sia decisamente buono".