Enoteca a tutto jazz con il Bearzatti quartet

Anche nel 2025 l’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro continua ad aprire le proprie porte al grande jazz. È in programma oggi alle 21,30 il concerto dei ‘Four Lands’, un quartetto piano-less guidato dalla verve creativa di Francesco Bearzatti, in dialogo costante col talentuoso trombettista Mirko Cisilino e con l’apporto della solidità armonica del contrabbasso di Mattia Magatelli e delle poliritmie dei tamburi di Marco D’Orlando.

Bearzatti è un vero ‘narratore’ musicale, sassofonista, clarinettista, compositore, curioso di musiche e culture, con un fraseggio ricco e articolato. La sua carriera viaggia tra Italia e Francia, caratterizzata da numerosi progetti con artisti italiani ed internazionali.

Cisilino, tromba, trombone, composizione e arrangiamento, è uno dei musicisti più interessanti del panorama musicale contemporaneo. Il suo desiderio di ricerca e sperimentazione lo ha portato a spaziare dalla musica jazz a quella popolare, all’elettronica, all’afro-beat. Ha collaborato a Londra con i Seeds of Creation di Seddik Zebiri, poi in Italia condiviso il palco con la Abbey Town Jazz Orchestra ed è stato a lungo con Franco D’Andrea.

Magatelli, contrabbasso, basso, compositore, ha collaborato ad inizio carriera con Guido Manusardi, Gianni Cazzola e Franco Cerri. Ha poi trascorso un periodo di intensa attività in Olanda. Ha registrato come side man/co-leader più di 60 album.

D’Orlando, batterista, nella sua attività professionale di musicista si muove attraverso una vasta gamma di generi, dal jazz al reggae, dal punk alla sperimentazione.

Ingresso: intero a 15 euro, ridotto a 10 euro. Per informazioni: 340.5395208.

Matteo Bondi