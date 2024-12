Ernst Knam inaugura l'albero di Natale a Forlì con la Fabbrica di Cioccolato

Se il tema del videomapping e delle decorazioni dell’albero di Natale di quest’anno è ‘La fabbrica di cioccolato’, quale miglior personalità potrebbe inaugurare l’accensione se non il re indiscusso del cioccolato? Il padrino della festa di inaugurazione, prevista per domani pomeriggio, sarà lo chef e maître chocolatier Ernst Knam, che realizzerà anche una torta a tema, dedicata al mondo di Willy Wonka.

Il celebre pasticcere tedesco ha una lunga carriera alle spalle: dal 1986, quando ha cominciato a lavorare nel mondo dei dolci, è stato chef in vari ristoranti stellati in Germania, Scozia, Svizzera e Inghilterra. Vive in Italia dal 1989: vi si trasferì per lavorare al fianco di Gualtiero Marchesi, fino all’apertura del suo laboratorio di pasticceria a Milano, nel 1992. Nel 2009 ha vinto il titolo di campione italiano di cioccolateria e nel 2014 è stato nominato ‘Chef ambassador’ per Expo 2015, insieme a Carlo Cracco e Pietro Leemann. Il suo volto e il suo inconfondibile accento tedesco sono diventati notissimi anche grazie a diversi programmi tv, tra i quali ‘Bake off Italia’, una competizione riservata ai pasticceri in onda su Real Time.

La sua presenza in centro a Forlì prevede due tappe. La prima, mattutina, si svolgerà a porte chiuse nella ‘casetta’ allestita in piazzetta della Misura: qui gli studenti dell’alberghiero di Forlimpopoli potranno assistere a uno show cooking durante il quale Knam preparerà una torta, svelando anche qualche segreto del mestiere del quale gli aspiranti chef potranno fare tesoro. Alle 17, il maître chocolatier sarà in piazza Saffi per l’accensione dell’albero, evento che dà il via a tutte le feste. Ma gli appassionati non si facciano illusioni, non è infatti previsto alcun momento ‘mangereccio’.

"Manca davvero pochissimo all’inaugurazione della quarta edizione di ‘Forlì che Brilla’ e già nell’aria si respira la magia del Natale – dichiara l’assessora ai grandi eventi Andrea Cintorino –. Lo show di domenica sarà ricco di sorprese, a partire dalla partecipazione di Ernst Knam, volto noto della tv e punto di riferimento per i pasticceri di tutto il mondo. In un clima di divertimento e magia, ci immergeremo nella magica atmosfera della Fabbrica di Cioccolato, senza mai smettere di sognare".

A dare una piccola anteprima circa l’allestimento che verrà svelato domani è Andrea Camporesi, amministratore delegato di Free Event, agenzia che collabora con il Comune per l’organizzazione degli eventi natalizi: "Il Natale ispirato alla storia di Willy Wonka è nato grazie all’idea condivisa con l’amministrazione di portare in piazza un’atmosfera onirica per le famiglie. Il sogno della ‘fabbrica di cioccolato’ è stato vissuto da ognuno di noi, prima con il libro e poi con le diverse rappresentazioni cinematografiche: vogliamo renderlo tangibile anche attraverso il videomapping".

Domani tutte le attrazioni saranno così a pieno regime: pista di ghiaccio, casette, giochi di luce sotto i portici di corso Mazzini. Per tutto il periodo delle feste la sosta in centro sarà gratuita dopo le 13 con disco orario di due ore. Non solo: facendo shopping nei negozi del centro è anche possibile prendere parte a una caccia al tesoro che porterà all’estrazione di premi speciali nel giorno dell’Epifania. Da domani, inoltre, per tre domeniche (8, 14 e 22 dicembre), torna in centro il mercato straordinario con oltre 120 espositori. Infine, domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 21.30 si potrà salire sul campanile di San Mercuriale (offerta libera).