Exploit al ‘Cooking Quiz’: due classi alla finale di Roma

Sono ben due le classi dell’Alberghiero di Forlimpopoli che il 22 maggio a Roma saranno alla finalissima del Cooking Quiz, il progetto didattico che coniuga formazione e divertimento negli Istituti Alberghieri. Cooking Quiz è stato ideata da Plan Edizioni e Peaktime per coinvolgere i futuri professionisti del settore su temi di fondamentale importanza come sana e corretta alimentazione, valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e lotta allo spreco alimentare.

I protagonisti del format sono studenti e studentesse delle quarte degli indirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria/arte-bianca. In questa prima fase sono state proposte sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria classe e competizioni tra classi per determinare le finaliste. Il tour digitale ha così riguardato così anche gli studenti dell’Artusi.

In collegamento streaming lo chef Lorenzo Alessio ha coinvolto i ragazzi con una lezione su ‘Forme e formati di pasta fresca’; per l’indirizzo sala-vendita, invece, in collegamento c’era Ciro Fontanesi, coordinatore Alma Wine Academy, che ha tenuto una lezione su ‘I bicchieri’. Grande soddisfazione dei docenti per i punteggi straordinari ottenuti dai ragazzi delle classi 4ª A indirizzo Enogastronomia e 4ª C sala-vendita, qualificate alla finale di Roma.

m. bo.