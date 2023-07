Fabbri, in autunno tutti a teatro "Un programma di alta qualità"

La nuova stagione del teatro Diego Fabbri sarà ricca di appuntamenti e di novità: 40 gli eventi in programma, selezionati includendo ogni linguaggio dello spettacolo dal vivo.

L’Amministrazione comunale e Accademia Perduta hanno rinnovato la virtuosa collaborazione costruita e tracciata negli anni realizzando un cartellone di alta qualità con espressioni artistiche originali e protagonisti di pregio.

Anche la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, come da tradizione, ha dato un contributo importante alla nuova stagione teatrale. "Accompagniamo la crescita culturale della città e instauriamo un legame con la comunità civile attraverso il teatro", spiega la consigliera Gabriella Tronconi.

La direzione artistica è a cura di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni che hanno impostato la stagione in rassegne; l’ammiraglia del Fabbri è la prosa la cui inaugurazione è affidata a Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi interpreti di ‘Maria Stuarda’ dove le due attrici ogni sera si alterneranno nelle vesti delle protagoniste. L’intrattenimento comico vede impegnati il duo Katia Follesa e Angelo Pisani con l’esilarante spettacolo sulla vita di coppia con ‘Ti posso spiegare!’.

Il cartellone del moderno quest’anno viene ampliato con il coinvolgimento del teatro Piccolo, attualmente coinvolto in opere di rinnovo, sdoppiando le rassegne in ‘Moderno’ Diego Fabbri e Piccolo. "Dopo i tempi bui della pandemia e dell’alluvione, il pubblico si è ripreso completamente lo spazio del teatro: emerge chiaramente anche dal grande successo di presenze della stagione estiva all’Arena San Domenico", precisa Ruggero Sintoni.

La rassegna ‘Danza e Musical’ presenta, come sempre, diverse declinazioni dell’arte coreutica: dal balletto su punte del repertorio classico con ‘Il lago dei cigni’ della Compagnia Almatanz alla danza moderna di Spellbound Ballet con ‘Rossini Ouvertures’. Interessanti anche le opere fuori abbonamento con la celebrazione dell’anniversario in ricordo di Aurelio Angelucci, noto attore forlivese, con lo spettacolo ‘Felliniana’. Infine, particolare attenzione è rivolta alla rassegna per i piccoli e le loro famiglie con un cartellone realizzato con la collaborazione del Centro per le famiglie della Romagna forlivese che prevede quattro matinèe durante le principali festività. "Il programma dedicato ai bambini è gratuito ed è pensato per aprire le porte del teatro anche alle famiglie", precisa Sintoni.

Il primo appuntamento per l’8 dicembre è con ‘Chi ha paura di denti di ferro?’. "Restano confermati anche per la prossima stagione gli incontri con gli artisti nel Ridotto, ci saranno presentazioni di libri di poesia e fotografia con una particolare attenzione anche alla letteratura per ragazzi – spiega Sintoni –. La sperimentazione dello scorso anno ci ha dato un esito straordinario, vogliamo che il teatro faccia da volano soprattutto alla poesia".

Valentina Paiano