"Finite le feste, tutto come prima"

Rachele Bertoni, 27 anni, originaria di Ferrara, lavora in un’azienda farmaceutica a Meldola. "Il videomapping non si vede ovunque ed è sicuramente qualcosa di originale che attira persone in piazza". Tuttavia, gli addobbi natalizi non sono sufficienti per riqualificare l’area: "Finite le festività, tutto torna come prima. Sarebbero necessari più eventi durante l’anno per evitare che la gente si sposti nei centri commerciali". Da un anno e mezzo, Bertoni vive in centro: "Le luci installate qui sono belle, ma non risolvono

il problema del degrado. In passato, ho avuto paura a passare da sola in corso Mazzini – sottolinea –. Ancora oggi, nonostante le luminarie, preferisco evitarlo".