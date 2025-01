Fiorini acquisisce Lovato: volume d’affari da 60 milioni

Fiorini Industries ha acquisito il 100% di Lovato, azienda di elettrotecnica in provincia di Verona. L’impresa di via Zampeschi, fondata oltre 40 anni fa, con circa 230 dipendenti, ha così consolidato la propria leadership nel mercato italiano del riscaldamento, ventilazione e aria condizionata: si distingue per lo sviluppo e la produzione di pompe di calore (fascia medio-alta) per applicazioni commerciali, residenziali e industriali. Lovato è invece specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti e soluzioni per il riscaldamento residenziale, tra cui moduli di distribuzione, stazioni per acqua calda sanitaria, armadi per pompe di calore ibride, collettori di distribuzione e serbatoi di accumulo. Grazie all’aggregazione con Lovato, l’azienda forlivese raggiungerà un volume d’affari di circa 60 milioni di euro, rafforzando la propria posizione nel settore. "Siamo davvero orgogliosi – afferma Alberto Camaggi, managing partner di Mindful capital partners –, Lovato è una realtà di eccellenza nel settore, con importanti complementarità con l’offerta Fiorini". "Con l’ingresso di Lovato nel gruppo – spiegano Antonio e Tommaso Fabbri, presidente e amministratore delegato di Fiorini –, raggiungiamo l’obiettivo di una leadership nel mercato italiano e diamo ulteriore impulso alla nostra espansione internazionale, con l’ambizione di affermarci come leader anche a livello europeo". Gianni Bonali