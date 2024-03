Fmi, smart working e più conciliazione tra vita privata e lavoro

E’ stato firmato il nuovo contratto integrativo aziendale di Fmi (Forlì multiservizi integrati), approvato all’unanimità da tutti i dipendenti. Le organizzazioni sindacali ritengono l’accordo "particolarmente importante, un risultato per i lavoratori poiché nelle principali novità introdotte si è condiviso di dare valore ad argomenti indispensabili e fondamentali nelle ipotesi di contrattazione di secondo livello, come la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita privata e le pari opportunità. Inoltre, novità del contratto aziendale sono volte al miglioramento e consolidamento delle relazioni sindacali e industriali, del sistema di informazioni, ambiente di lavoro e sicurezza". Sono state istituite infatti le 8 ore di permesso retribuito all’anno per visite e ulteriori possibilità di fruizione permessi per i figli sotto 14 anni. Inoltre flessibilità dell’orario di lavoro in entrata e in uscita, oltre alla possibilità di organizzarsi individualmente, in accordo con l’azienda, l’orario settimanale in modo da potere meglio conciliare l’impegno lavorativo con i propri tempi di vita. "In più – commentano i sindacati – istituzione e regolamentazione dello smart working e lavoro agile, integrazione malattia al 100% dal 4°al 20° giorno per lavoratori addetti ai servizi ausiliari della mobilità. In aggiunta regolamentazione della reperibilità per ambiti particolari come l’area energia, con relativo aumento delle indennità previste e tutta una serie di benefit aziendali". L’amministratore unico di Fmi, Vincenzo Bongiorno, spiega come l’accordo "sarà operativo dal 1° aprile ed era importante farlo, poiché credo nella valorizzazione di ogni persona per esprimere un vincente gioco di squadra, senza mai perdere di vista l’obiettivo di essere al servizio dei cittadini e del territorio. Sono state concordate migliori condizioni per i dipendenti sotto diversi punti di vista". Il contratto dura 3 anni e sostituisce il precedente del 2008, per poi essere prorogato tacitamente di anno in anno, salvo esplicita disdetta di una delle parti.

