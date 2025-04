Forlimpopoli aderisce a ‘R1pud1a’

Il Comune di Forlimpopoli ha deciso di aderire alla campagna ‘R1pud1a’ di Emergency srotolando, lo scorso 24 aprile, uno striscione lungo la facciata del palazzo comunale. "Riteniamo che aderire a questa campagna fosse naturale per chi, come noi, crede e porta avanti i valori di pace e solidarietà. Abbiamo esposto lo striscione – spiega l’amministrazione in un nota – perché riteniamo che questi valori vadano coltivati quotidianamente, con un occhio al passato e uno al futuro. Le guerre di oggi sono infatti figlie del nostro passato, ma mineranno profondamente il futuro di tutti noi ed è pertanto fondamentale continuare a coltivare la memoria di ciò che è stato proprio per evitare che la storia si ripeta". La campagna di Emergency si ispira all’articolo 11 della Costituzione: "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".

ma.bo.