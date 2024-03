Forlimpopoli, rassegna di musica antica

Forlimpopoli ha una sua rassegna di musica antica, si chiama ‘ReSonat. La musica antica ai Servi’ e prenderà il via domani alle ore 17 nella splendida cornice della chiesa dei Servi. Promossa dall’associazione Forlì Antica, la rassegna è composta da tre concerti, il primo dei quali si svolge in occasione del Dantedì, giornata nazionale in memoria del sommo poeta (25 marzo). Dal titolo ‘La lingua della musica’, l’evento di domani è dedicato al modo di intonare la poesia nel Rinascimento, tra Dante, Petrarca e la tradizione lirica italiana nella musica del Cinquecento, partendo da fonti a stampa e manoscritte.

Protagonisti del concerto saranno Giovanni Cantarini, artista esperto di musica antica legata alla poesia, con la sua voce, liuto e recitazione, e Giulia Ricci al clavicembalo. Insieme condurranno il pubblico in un viaggio sensoriale attraverso i secoli, offrendo un’interpretazione unica delle opere dei grandi poeti del passato. Seguiranno altri due appuntamenti: il 28 aprile, sempre alle 17, con Giulia Ricci e il programma ‘An Italian journey to London: Da Scarlatti a Cherubini, un viaggio musicale ed editoriale a Londra’; il 26 maggio ‘Con un Liuto in tuon dell’Arpicordo’, dove Giovanni Cantarini (tenore), Domenico Cerasani (liuto e tiorba) e Giulia Ricci (clavicembalo) esploreranno ‘Le radici polifoniche della monodia italiana’. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Casa Artusi. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto al restauro dello straordinario organo rinascimentale della Chiesa dei Servi.

Nata a Forlì nel 1994, Giulia Ricci si diploma con lode in pianoforte nel 2016 e si perfeziona alla scuola di Musica di Fiesole con Andrea Lucchesini. Presso il Conservatorio ‘L. Cherubini’ di Firenze diviene allieva di Alfonso Fedi e ottiene il Master di II livello in clavicembalo con lode nel 2019. Dopo il diploma di clavicembalo e organo nel 2021, continua la sua formazione presso la Schola Cantorum Basiliensis. Vincitrice di premi in concorsi internazionali di clavicembalo (Pesaro 2017, Bologna 2019) ed organo (Innsbruck 2022), si esibisce regolarmente in Italia, Europa e Svizzera. Dal 2023 è organista presso la Ref. Kirche Wallisellen (CH). Giovanni Cantarini ha compiuto la sua formazione musicale presso la Schola Cantorum Basiliensis. Il suo repertorio spazia dalla monodia medievale all’oratorio barocco, privilegiando i generi in cui la musica è essenzialmente legata alla poesia, coniugando così al canto la sua formazione umanistica (laurea in lettere antiche all’università di Bologna e baccellierato presso la Pontificia Università Gregoriana).

Matteo Bondi