Gabbani, due forlivesi nella troupe del suo ultimo videoclip

Ci sono anche due forlivesi nella troupe che ha lavorato alla produzione dell’ultimo videoclip del cantautore pluripremiato a Sanremo Francesco Gabbani. Si tratta di Andrea Maffucci, di Forlimpopoli (ma residente a Bertinoro) e di Edoardo Zito Ricci. Maffucci ha lavorato come operatore steadycam, mentre Zito Ricci, di soli 23 anni, è capo elettricista e tecnico delle luci. Il videoclip al quale hanno lavorato si intitola ‘L’abitudine’ e, insieme al brano che accompagna le riprese, vuole essere un’esortazione rivolta ai giovani ad essere attivi, a riprendersi la propria vita, a non abbandonarsi soltanto alle facili e spinte abitudini al conformismo, al consumismo, al servilismo e riscoprire il sapore dell’autenticità nelle relazioni personali.

Il video è prodotto dalla Badboss di Francesco Stoia (Tiromancino) e ha visto alla la regia Fabio Capalbo, specialista di videoclip e certezza consolidata sul piano professionale, Insieme a lui Maurizio Carraro ed Enrico Devitis alla scenografia e Asia Morales al trucco. Gabbani, nel corso della sua carriera, si era già avvalso delle capacità made in Forlì, infatti in ben due edizioni di Sanremo aveva scelto come stilista il forlivese Daniele Alessandrini che ne aveva interamente curato i look.