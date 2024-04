Galeata, il ’suono delle foglie’ torna in tavola

Torna domani a Galeata la ‘Sagra dello stridolo’. Un appuntamento ideato e organizzato dalla Pro loco Mevaniola di Galeata, in collaborazione con il Gal L’Altra Romagna, all’insegna dello stridolo o silene inflata (erba campestre che cresce da marzo ad ottobre e deve il suo nome al suono che producono le foglie se vengono accostate alle labbra) che è il protagonista indiscusso di questo appuntamento che, partita in sordina, edizione dopo edizione sta diventando un appuntamento significativo nella Val Bidente. "Stiamo crescendo di anno in anno – commenta il presidente della pro loco di Galeata Atos Mazzoni, anche nella sua veste di presidente del’Unpli provinciale – grazie al coinvolgimento di tanti operatori del territorio che espongono e mettono in vendita i prodotti agricoli, artigianali e commerciali di qualità insieme ai ristoratori che propongono menù tematizzati su piatti in cui lo stridolo e i funghi prugnoli la fanno da padroni e gli esercenti dei bar con aperitivi e gelati molto originali. Senza dimenticare le iniziative culturali e gli spettacoli che animeranno tutta la giornata". Per questa edizione sono programmate le visite guidate al museo Mambrini di Pianetto dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 oltre al mercato ambulante dalle 8 alle 19. Funzionerà inoltre lo stand gastronomico nell’area feste di via Giuseppe Castellucci a partire dalle 12 con musica e spettacoli.