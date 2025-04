Gestione pratiche, cercasi laureato

A Santa Sofia ‘Institution srl’, una giovane startup innovativa che opera nell’ambito culturale, tecnologico e della sostenibilità, cerca giovane laureata/o per lavoro part time nella gestione pratiche e amministrativa. La startup sostiene la produzione e diffusione dell’arte attraverso laboratori, mostre, visite guidate e attività didattiche; promozione di iniziative editoriali; realizzazione di contenuti multimediali per piattaforme online e sviluppo di strumenti tecnologici innovativi per la cultura, con attenzione alla sostenibilità.

"La risorsa ideale – precisano i responsabili – è motivata e desiderosa di crescere professionalmente in un contesto innovativo, contribuendo a un progetto culturale stimolante". Si richiede, specificano dalla società, "la laurea in economia e commercio e ambiti affini (amministrativo/ organizzativo) o management della cultura, conoscenza della lingua inglese, precisione, affidabilità e costanza. Si offre: contratto part-time con sede Santa Sofia e lavoro da remoto. Disponibilità immediata".

Per candidarsi bisogna scrivere via mail a: info @institution.art.