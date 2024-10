Graphic novel ideata da Valerio Barchi, angelo del ’Fango’

Alle 18 in via Saffi 28

a Modigliana nella libreria ‘Bauci Città’ si terrà la presentazione di ‘Fango’, graphic novel di Valerio Barchi che a maggio del 2023 partì da Roma per recarsi a Sant’Agata sul Santerno ad aiutare gli abitanti dopo l’alluvione. L’autore parlerà dell’importanza dell’aiuto reciproco. "Ho spalato dall’1 al 12 giugno 2023 – spiega l’autore – A Sant’Agata, sporco di fango e col cuore gonfio, sono diventato 38enne. È ai santagatesi, i romagnoli, e a tutte le vittime delle sempre più frequenti calamità naturali che è dedicato questo fumetto". Terminato il liceo, Banchi peregrina 14 anni tra Europa, Asia e Oceania. Tornato in Italia apprende le basi del disegno e dell’acquerello. Dal 2020 vive itinerante per l’Italia in un vecchio motorhome. Seguirà aperitivo con l’azienda agricola ‘Il Pianello’.

g.a.