"Grazie a Dovilio Nardi per aver creduto in me"

Durante la premiazione ha ringraziato il forlivese Dovilio Nardi, Daniele Bartocci, giovane food manager e giudice del programma tv King of Pizza, il talent-show di cucina gourmet su Sky, registrato negli studi della Nazionale Italiana Pizzaioli a Forlì su un’idea proprio di Nardi. Bartocci nei giorni scorsi è stato insignito dell’illustre ‘Premio 100 eccellenze italiane’ a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. L’appuntamento annuale è condotto da Alda d’Eusanio e nell’occasione viene assegnato il premio ai 100 più performanti protagonisti dell’Italia, che si sono contraddistinti per talento e capacità e per i meriti riconosciuti alla crescita sociale, culturale ed economico dell’Italia. Bartocci ha attraversato il red carpet delle eccellenze alla presenza delle autorità e del vicepresidente Camera dei Deputati, l’onorevole Giorgio Mulè, ritirando il riconoscimento grazie all’efficace comunicazione nel mondo food e il grande lavoro svolto all’interno del settore alimentare italiano. "Voglio ringraziare Dovilio Nardi – ha commentato –, presidente della Nip con sede a Forlì, come sempre per aver creduto in me e per la bella dose di fiducia che mi rinnova ogni anno". Nel 2024 Bartocci sarà di nuovo su Sky nella veste di giudice della terza edizione di King of Pizza, le cui puntate saranno ancora una volta registrate a Forlì.