Gruppi di cammino, al via il corso

Proseguono le iniziative formative rivolte ai conduttori di gruppi di cammino nella provincia di Forlì-Cesena. In particolare, il Dipartimento di sanità Pubblica organizza un corso gratuito di secondo livello per ’Conduttori di gruppi di cammino per la salute’, domani, dalle 9 alle 13, presso la sala riunioni u.o. Igiene e Sanità Pubblica (entrata da via Padovani 2). Il corso è rivolto a persone che hanno partecipato ai corsi di formazione di primo livello e a conduttori di gruppi di cammino già attivi nel territorio. La formazione in programma sarà una preziosa occasione per acquisire e consolidare abilità relazionali e organizzative utili ad avviare e mantenere un gruppo di cammino nel tempo, ascoltando anche le testimonianze di walking leader esperti e di walking leader che sono riusciti ad avviare un gruppo da poco.

Per iscriversi: promosalute.fo@auslromagna.it, indicando generalità e numero di cellulare.