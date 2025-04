Il bilancio di Solution Bank. Ricavi netti di 61 milioni

Solution Bank (l’ex Credito di Romagna) chiude il 2024 con risultati positivi, confermando la sua solidità patrimoniale e la crescita sostenibile. L’utile lordo ha raggiunto i 21,6 milioni di euro, con un rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione del 51% e un ritorno sul capitale allocato superiore al 15%.

I ricavi netti sono di 61 milioni di euro (+4,6% rispetto a dicembre 2023), con l’indice di solidità patrimoniale che si attesta al 19,5%, e un portafoglio crediti di 776 milioni. Il totale attivo della banca raggiunge 1,2 miliardi di euro, con depositi pari a 1 miliardo e 82mila euro, mentre il tasso di copertura della liquidità è del 197%, a conferma del proprio assetto patrimoniale solido e bilanciato.

Solution Bank consolida quindi la propria capacità di sostenere lo sviluppo e di cogliere le nuove opportunità senza compromettere l’equilibrio finanziario. La banca offre alla clientela soluzioni di investimento e di gestione del patrimonio, e nel 2024 ha ampliato il proprio organico con l’ingresso di 17 nuove risorse arrivando a 170 dipendenti. Ha filiali nella città d’origine, Forlì, ma anche a Bologna, Rimini, Cesena, Imola, Ravenna e Lugo, e due uffici di rappresentanza a Milano e Modena.

"Il 2025 sarà un anno di crescita e consolidamento per la nostra banca – afferma l’amministratore delegato Frank Fogiel – e continueremo a far crescere i nostri attuali portafogli di prestiti alle imprese, grazie allo ‘specialized lending’ e al leasing. Amplieremo inoltre la gamma di prodotti con il ‘factoring’, che presenta molte sinergie con il nostro business già avviato. Parallelamente, continueremo a investire nella banca retail, che ci offre un vantaggio competitivo nella raccolta", ovvero le filiali coi classici sportelli. "Grazie alla solidità del capitale e a una strategia chiara, affronteremo le sfide con determinazione, continuando a offrire soluzioni su misura ai nostri clienti e creando valore per tutti gli stakeholder".

Gianni Bonali