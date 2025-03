Il marchio francese ‘Courir’ apre qui il suo primo negozio in Italia

Aprirà al centro commerciale Puntadiferro il primo negozio in Italia del brand Courir, che fa parte del gruppo JD Sports ed è leader delle celebri scarpe sneaker in Francia con più di 360 punti vendita in Europa e Medio Oriente. Il negozio targato Courir (che in francese significa, appunto, ‘correre’) proporrà un ampio assortimento di sneaker uomo, donna e bambino.

Il nuovo store si sviluppa su una superficie di 260 metri quadrati e, sottolinea l’azienda, "presenta un design elegante e contemporaneo", completamente accessibile alle persone con disabilità, con un’illuminazione sostenibile e a basso consumo energetico.

"Siamo entusiasti che Puntadiferro rappresenti oggi uno dei principali centri commerciali in Emilia-Romagna – dichiara Laura Poggi, direttrice del settore ‘Leasing, gigital e innovation’ di Igd, la società immobiliare che gestisce il centro commerciale di Pieve Acquedotto –. Questo risultato è il frutto di un attento percorso di riqualificazione, per intercettare i trend del mondo del retail ed essere sempre più in linea con i bisogni dei nostri clienti. È inoltre un onore per noi che un brand unico e di successo come Courir abbia scelto il nostro centro per il suo primo negozio in Italia: siamo felici di accoglierli nel nostro network eterogeneo e auguriamo loro la stessa fortuna che hanno riscontrato in Francia e nel resto dell’Europa".