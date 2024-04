Il paesaggio visto dagli studenti

Inaugurata la mostra ’Il paesaggio intorno a noi’ negli spazi dell’Istituto comprensivo 8 Camelia Matatia (viale dell’Appennino 496/C, a San Martino in Strada). L’esposizione racconta, con disegni, fotografie, poesie e formelle in ceramica, il nostro territorio attraverso gli occhi dei ragazzi partecipanti al progetto ’Educare ai paesaggi. Percorsi di conoscenza del territorio’, nato dalla collaborazione tra l’Istituto e la sezione di Forlì di Italia Nostra. Nell’aprire i lavori la dirigente scolastica Maria Teresa Luongo ha ripercorso la nascita e lo sviluppo di questa esperienza che "dall’ottobre del 2022 non ha smesso di mettere in campo molteplici attività sociali, didattiche e formative". L’esposizione rimarrà aperta fino al 30 aprile ed è visitabile dalle scuole tutte le mattine su prenotazione (foic82300p@istruzione.it) e liberamente domani dalle 9 alle 12.30.