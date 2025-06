Il rebus strade provinciali: "I fondi ci sono, serve responsabilità nella spesa"

Manutenzione delle strade provinciali, il centrodestra unito risponde alle dure critiche avanzate nei giorni scorsi dal Pd e dagli amministratori del centrosinistra sul taglio del 70% dei fondi per la manutenzione della viabilità provinciale da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

In particolare il consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi aveva postato sui suoi social un video, dalla frazione di Spinello, che viene citata come esempio dei danni che concretamente questo taglio andrà a produrre sui territori. La prima smentita arriva dall’onorevole e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari che ha voluto ribadire che "i fondi ci sono, ora serve responsabilità nella spesa". "Il ripristino dei fondi per la manutenzione delle strade provinciali rappresenta – si legge nella nota diffusa dalla deputata – un segnale forte e concreto dell’attenzione del Governo verso le infrastrutture e il sistema dei trasporti del nostro Paese". L’onorevole Tassinari ribadisce quindi la "disponibilità a reintegrare le risorse per il 2025, confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel sostenere gli enti locali e nel garantire la sicurezza della viabilità, anche nelle aree meno centrali. Si tratta di un passo importante che seguo con grande attenzione sin dall’inizio". Secondo la deputata forzista era stata la scarsa capacità di spesa da parte di molte Province ad aver reso necessaria una rimodulazione dei fondi, anche per far fronte agli extracosti dei cantieri legati al Pnrr. "Ora il governo è pronto a intervenire nuovamente, prevedendo il ripristino delle risorse già nella fase di conversione del decreto Infrastrutture. Chi ha cercato di fare polemica su questa vicenda – conclude – lo ha fatto contro l’interesse dei territori".

Sulla stessa lunghezza d’onda la dura nota del deputato Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia. "Strade provinciali. Nessun taglio. La sinistra si inventa i problemi e poi si auto eleogia per aver risolto problemi inventati – dice–. Non c’era stato alcun taglio, ma come detto fin dall’inizio solo una verifica di bilancio e una redistribuzione oculata dovuta al fatto che il 72% delle risorse stanziate non erano state spese dagli enti territoriali interessati. L’unico dato vero è l’incapacità di spendere queste risorse da parte delle amministrazioni perlopiù di sinistra. La conferma dal Mit delle risorse per la manutenzione delle strade provinciali sarà giustamente legata alla capacità di spesa degli enti territoriali".

Ora tocca alla Provincia di Forlì-Cesena, alla luce del reintegro delle somme, verificare gli interventi prioritari da effettuare nel 2025. "In merito ai fondi ripristinati – spiega infatti Roberto Cavallucci, consigliere provinciale con delega alla viabilità – non abbiamo ancora deciso".

Oscar Bandini