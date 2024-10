Il ’Tipografico’ investe sul fotovoltaico

La sindaca Ilaria Marianini ha inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico situato sul tetto della cooperativa Tipografico di Santa Sofia. Alla cerimonia erano presenti il presidente della coop, Gabriele Nobili, il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, la coordinatrice dell’area sindacale, Simona Benedetti e il responsabile di settore Armando Strinati. L’impianto fotovoltaico produrrà a regime circa 100mila kilowatt all’anno, con un risparmio di 35mila chilogrammi equivalenti di anidride carbonica immessi nell’atmosfera ed è il frutto di un investimento di oltre 160mila euro, avviato già a metà del 2022.

La cooperativa Tipografico di Santa Sofia (associata a Legacoop) dà lavoro a 33 persone (di cui 25 soci) e rappresenta uno degli insediamenti produttivi più consolidati di Santa Sofia e della valle del Bidente. Le sue radici risalgono al primo ‘900 e conosciuto in tutta Italia come Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni. Oggi ha un valore della produzione di 3,3 milioni e vanta clienti di rilievo in tutto il territorio nazionale, che vanno da Ferrovie dello Stato a Rank Xerox, passando per le più importanti amministrazioni pubbliche e aziende sanitarie.

"Siamo un’azienda energivora — spiega il presidente della cooperativa, Gabriele Nobili — e quindi risentiamo molto degli andamenti del mercato delle materie prime. A luglio del 2022 ci siamo trovati con le bollette energetiche triplicate e in quello stesso mese abbiamo convocato l’assemblea dei soci e deliberato l’investimento. L’impianto fotovoltaico ci dà stabilità e rappresenta un passo in più nel rilancio della cooperativa, che attraverso una serie di investimenti in innovazione vuole continuare a essere un punto di riferimento per l’occupazione nel nostro territorio".

"Il Tipografico guarda al futuro e pensa a chi verrà dopo di noi, come sanno fare bene le cooperative, ma con l’obiettivo di risolvere un problema molto attuale per tutte le imprese, quello dell’aumento dei costi energetici — aggiunge il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi —. Il fatto che l’impianto sia stato realizzato sopra al tetto di uno stabilimento produttivo ha l’effetto ulteriore di salvaguardare il valore ambientale della collina, della montagna e dell’agricoltura".

Infine la sindaca Ilaria Marianini: "Un investimento in sostenibilità di questo tipo è una bella notizia per tutto il territorio — dichiara la sindaca Ilaria Marianini —. Il Comune di Santa Sofia ha appena realizzato una delle prime comunità energetiche sul territorio, insieme ad altre realtà pubbliche come Asl e Acer. Il nostro intento è di ampliare questo tipo di iniziative, arrivando a coinvolgere le realtà produttive che come il Tipografico hanno deciso di dotarsi di un proprio impianto fotovoltaico".

Oscar Bandini