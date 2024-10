Il vescovo in visita a ’Scherpa’, l’84enne che ha commosso il web

Sabato mattina era presente a Modigliana, nell’ambito delle sue periodiche visite alle comunità colpite dall’alluvione il vescovo della diocesi Faenza-Modigliana Mario Toso, che ha incontrato in comune il sindaco Jader Dardi, i componenti la giunta, i rappresentanti dei consiglieri comunali, volontari della Protezione civile e i Vigili del fuoco. "Una occasione di confronto ed allo stesso tempo di ringraziamento alla Comunità Parrocchiale – ha detto il sindaco – per l’aiuto e l’assistenza fornita verso le persone accolte presso il convento delle Suore della Misericordia". Prima si era affacciato dal ponte della Tribuna per vedere il disastro compiuto sull’alveo del fiume Tramazzo con i lastroni del letto del fiume sollevati e frantumati dalla violenza dell’ultimo episodio alluvionale.

Nell’occasione il vescovo è andato a salutare l’84enne Riccardo Ceroni detto ‘Scherpa’ nel suo orto in via Iris Versari che, insieme a due garage, é andato totalmente distrutto dal fango. ‘Scherpa’ è diventato molto popolare sul web con oltre due milioni di visualizzazioni e tantissimi commenti positivi, grazie a un video che ha fatto il giro dei social. La ragione di tanto successo mediatico è dovuta alle empatiche parole da lui spese per ringraziare i sui giovanissimi ‘angeli del fango’, dai quali è stato ricambiato con lo stesso affetto. "Questa non è retorica e mi levo il cappello davanti a voi", ha detto Ceroni con un eloquio molto coinvolgente aggiungendo tra l’altro: "Il vostro disinteressato aiuto è stato uno dei momenti più belli della mia vecchia esistenza". Col vescovo lui personaggio inimitabile e laico socialista, si è intrattenuto a lungo volentieri mostrandogli anche alcuni dei suoi tantissimi lavori artigianali di legno.

Giancarlo Aulizio