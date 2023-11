In campo verso le urne. Pacchetto sicurezza e decoro,. Fratelli d’Italia ora rilancia

"Dalla messa a sistema della rete di videosorveglianza pubblica e privata a un progetto per coinvolgere la vigilanza privata, fino al rilancio degli assistenti civici e al decoro degli spazi pubblici. Sono diverse le indicazioni di Fratelli d’Italia contenute nel primo pacchetto di proposte su ‘Sicurezza e decoro urbano’, serie di impegni che il partito si impegna a portare avanti, condividere e se necessario perfezionare da subito e in vista delle prossime elezioni amministrative del giugno 2024". Ad affermare ciò è Vincenzo Bongiorno, coordinatore di Fratelli d’Italia a Forlì, che proprio sull’appuntamento elettorale mette già il mirino, rilanciando sul tema della sicurezza su cui la maggioranza è stata criticata con decisione dall’opposizione in questi giorni.

"Questo primo pacchetto di proposte – prosegue la sua nota – è il frutto anche della rielaborazione e dell’approfondimento degli spunti emersi durante il confronto avuto – dagli esponenti di FdI, fra cui lo stesso Bongiorno – lo scorso 6 ottobre con la cittadinanza al Tinto Cafè, a cui hanno partecipato oltre sessanta persone, con interventi di residenti, rappresentanti sindacali e di associazioni, studenti e professionisti".

Un occhio è rivolto anche al recente passato. "Nel frattempo – afferma infatti Bongiorno – è stato presentato alla città il nuovo comandante della Polizia municipale Claudio Festari, di cui abbiamo apprezzato l’umiltà e la serietà con le quali si è calato nel nuovo compito e l’intenzione di portare più agenti in strada per una maggiore tranquillità della cittadinanza".

Come in un programma elettorale, Bongiorno passa poi al dettaglio degli intenti. "Sulla sicurezza – dice – rilanciamo una proposta dell’Ugl del 2019, cioè quella di impegnare, con opportuna convenzione, anche gli operatori della Vigilanza privata. Come si può leggere nella proposta del sindacato, si spiega bene che le guardie giurate sono incaricabili di pubblico servizio a integrazione e non surroga delle forze dell’ordine locali e statali. Le mansioni concordabili sono relative ai servizi di vigilanza e controllo diurno o notturno in vari siti, come ad esempio: parcheggi, cimiteri, ingresso scuole, aeroporto, stazione ferroviaria, ex aree dismesse e zone a rischio degrado".

Un’ulteriore idea di Fratelli d’Italia riguarda la videosorveglianza. "È ottimo – sottolinea il coordinatore locale del partito della Meloni – il lavoro svolto dall’amministrazione del sindaco Gian Luca Zattini, con un notevole livello di videosorveglianza cittadina che può contare su numerose telecamere, progressivamente accresciute di numero nel corso degli ultimi anni. Per migliorare ulteriormente l’efficienza del controllo, proponiamo di mettere a sistema anche le videocamere dei circuiti privati di sicurezza che inquadrano le pubbliche vie. Ovviamente per i privati che lo consentano e con lo scopo di implementare la vigilanza del territorio".

Un’ultima ipotesi riguarda il controllo dei parchi di giorno. "Si potrebbero maggiormente coinvolgere gli Assistenti civici, per allertare le forze dell’ordine in caso di necessità. E sul versante del decoro degli spazi pubblici il partito chiede "l’istituzione di alcune unità di ‘pulizia agile’ che intervengano con più passaggi in centro storico".

