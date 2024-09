In lista Edoardo Rossi, 22enne consigliere a Predappio

Il Movimento 5 Stelle ha presentato i propri candidati all’assemblea legislativa per le elezioni regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre a sostegno del candidato presidente Michele de Pascale. A rappresentare la provincia di Forlì Cesena saranno il coordinatore provinciale del Movimento stesso e consigliere comunale di Savignano sul Rubicone, Mauro Frisoni. Oltre a lui, per il territorio forlivese ci sarà anche Edoardo Rossi, consigliere comunale a Predappio: 22 anni, aveva declinato invece la proposta di candidarsi a sindaco per il centrosinistra.

Del cesenate gli altri tre nominativi: Vittorio Valletta, consigliere comunale a Cesena, del co-capoluogo provinciale anche Giorgia Pagliarani e Antonella Alessandri.

"Questi candidati sono espressione della società civile e incarnano la volontà di portare avanti politiche a favore dei cittadini – hanno affermato i due coordinatori regionali, il senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi –, per una regione più giusta e sostenibile. I nostri candidati hanno a cuore i bisogni del territorio e saranno in prima linea per difendere i diritti dei cittadini e promuovere un modello di sviluppo equo e solidale. Siamo pronti a lavorare con impegno e dedizione per il bene comune".

ma. bo.