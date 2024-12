Intelligenza artificiale: ne parla a Tredozio l’esperto Matteo Flora

Si svolgerà questa sera a Tredozio, alle ore 20 presso l’ex centro visite di via Fabroni 30, l’incontro ‘Intelligenza artificiale: opportunità e sfide’, con Matteo Flora, imprenditore e divulgatore, protagonista del quinto e ultimo appuntamento della serie di incontri ‘Romagna M_IA’, a cura del Comune, organizzata insieme alle amministrazioni di Bertinoro e Forlimpopoli. Spiega Lorenzo Monti, consigliere comunale, promotore dell’iniziativa ed esperto del settore: "Docente presso l’Università degli Studi di Pavia e fondatore di aziende innovative, come The Fool e LT42, Flora è una figura di spicco nel panorama tecnologico e legale italiano, specializzato in ‘corporate reputation e digital transformation’. Inoltre, tiene la rubrica ‘Intelligenze Artificiali - Luci e Ombre’ su Tgcom 24, dove affronta le implicazioni dell’IA tra innovazione e problematiche etiche". E aggiunge: "Siamo orgogliosi di portare a Tredozio una personalità come Matteo Flora, capace di rendere accessibili tematiche di grande attualità e rilevanza per il futuro. L’incontro è pensato per chiunque voglia capire come l’IA stia cambiando il nostro mondo e quali sfide etiche dobbiamo affrontare insieme". L’ingresso è libero e aperto a tutti.

q. c.