Invito del vescovo a pregare per Papa Francesco

Un invito a pregare per Papa Francesco, in particolare durante le messe di domani, giunge dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, che aderisce così all’appello della Conferenza episcopale italiana la quale ha rinnovato la vicinanza al Pontefice con queste parole: "Nell’affidare al Signore l’operato dei medici e del personale sanitario, ci stringiamo al Santo Padre con affetto, invitando le comunità ecclesiali a sostenerlo con la preghiera in questo momento di sofferenza".

In un messaggio rivolto a sacerdoti, diaconi, religiosi, consigli pastorali e presbiterali, uffici pastorali, consulte delle associazioni laicali e degli organismi socio assistenziali, e pubblicato anche sul sito www.diocesiforli.it, mons. Corazza afferma: "Fin da subito, spontaneamente, abbiamo accompagnato il ricovero in ospedale di Papa Francesco con la nostra preghiera e il nostro affetto. Come Chiesa di Forlì-Bertinoro vogliamo continuare ad assicurare a Papa Francesco il calore della nostra vicinanza e l’intensità della nostra preghiera".

Il vescovo, quindi, ha invitato ad unirsi nella preghiera per il Papa, in particolare nelle messe di domani, giorno in cui mons. Corazza celebrerà la liturgia alle 11 nella chiesa di Santa Reparata di Terra del Sole, a conclusione della visita pastorale iniziata il 17 febbraio nell’Unità castrocarese.

Alessandro Rondoni