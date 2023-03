"Irpef invariata, così aiutiamo 900 persone"

Il consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato il bilancio di previsione 2023 senza aumento dei tributi e della tassazione locale nonostante l’aumento dei costi energetici e la spirale inflazionistica che colpisce anche gli enti locali. Un bilancio corposo che prevede entrate ed uscite pari a quasi 11 milioni di euro che ha avuto il via libera preventivo anche dalle Consulte di frazione di Corniolo e Spinello. Capitolo tassazione ed equità sociale. "Per quanto riguarda l’Irpef, sono confermate le aliquote a scaglioni progressivi come lo scorso anno, così come è confermata la soglia di esenzione a tutti i redditi fino a 12.000 euro. Con questa misura – spiegano Matteo Zanchini assessore al bilancio e il sindaco Daniele Valbonesi – riusciamo ad agevolare quasi 900 contribuenti in situazione di fragilità economica. Sono rimaste invariate – aggiunge - anche le aliquote Imu e non è prevista, invece, alcuna entrata per la Tari, dal momento che dal 1 gennaio 2023 è entrato in vigore il passaggio da tassa a tariffa corrispettiva puntuale (Tpc)". Continua il trend che vede aumentare la quota di trasferimenti all’Asp San Vincenzo de’ Paoli per servizi alla persona, scuola e servizi sociali, pari ad oltre 634.000 euro. In particolare,...