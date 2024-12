Jimmy Dean, il mito rivive con Sotgia al Testori

Domani sera alle ore 21 arriva al Teatro Testori di Forlì ‘Come back to the five and dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean!’, una pièce teatrale del drammaturgo Ed Graczyk già diventata omonimo film nel 1982 e in quest’occasione reinterpretata dal regista Antonio Sotgia, presidente e co-direttore artistico del Teatro delle Forchette, che produce lo spettacolo.

La trama verte su un gruppo di donne che vent’anni dopo la morte del celebre attore e icona mondiale James Dean, ucciso da un incidente stradale nel 1955 dopo la fine delle riprese de ‘Il Gigante’, si rincontrano per celebrare il suo culto, facendo emergere, grazie a questo pretesto, le speranze riposte nel ‘sogno americano’ e ormai deluse, le loro frustrazioni e le ipocrisie umane in cui ogni spettatore si può ritrovare, in un’opera coinvolgente che diventa un bilancio brutale di sei vite.

Ogni donna rappresenta infatti in maniera di volta in volta dolorosa, struggente e commovente la propria innocenza persa, una parabola di vita che tocca motivi profondamente umani, tanto che vent’anni dopo le donne troveranno inutile incontrarsi di nuovo, perché tutto è già stato detto.

Lo spettacolo è introdotto dalla psicoterapeuta forlivese Michela Neri.

Il biglietto intero è di 20 euro; il ridotto per over 65, under 25, universitari e soci Teatro delle Forchette, Foemozioni e Cral cna è di 15 euro.

Per informazioni e prenotazioni 0543.1713530; 3397097952; 3479458012; info@teatrodelleforchette.it.

Sofia Vegezzi