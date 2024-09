La piazza si anima col country e l’ultimo ’giovedì dei bambini’

Archiviato il Palio di Santa Reparata e in attesa della finalissima del Festival, in programma sabato, e della Sagra dell’uva, in calendario il prossimo weekend a Pieve Salutare, Castrocaro si appresta a vivere altri due interessanti appuntamenti serali. Stasera alle 21 piazza Machiavelli si animerà con un evento dedicato al ballo country curato dalla scuola Wild Angels, il gruppo di danza più numeroso e con maggiore esperienza in Romagna: i corsi si svolgono infatti a Faenza, Forlì, Cesena, Cervia, Ravenna, Rimini e San Marino. All’ombra del Campanone i ballerini daranno vita a uno spettacolo coinvolgente, in linea con quelli che dal 2010 vanno in scena in molte località della riviera e in numerosi borghi dell’entroterra grazie alla collaborazione con i Comuni e le Pro loco. Show caratterizzati da un’esplosione di allegria e da tanta energia.

L’ingresso è libero.

Il giorno successivo torneranno protagonisti i più piccoli, attesi all’ultimo ‘giovedì dei bambini’. Dalle 19 alle 22 la piazza Paul Harris (viale Marconi 13, a lato del Gran Caffè 900) ospiterà l’epilogo della rassegna ludico – didattica dedicata alle famiglie con ragazzi, organizzata dal consorzio di promozione turistica in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. In scaletta il mercatino, a partecipazione gratuita ma con iscrizione obbligatoria (per info, contattare Iat allo tel. 0543 769631 – cell. 350 5193970, mail info@castrocarotermeterradelsole.travel), quindi i laboratori creativi con Monica e il truccabimbi con Simona. Dalle 20 alle 21 infine sono previste le letture a cura dei volontari di Nati per leggere e, a seguire, lo spettacolo di bolle e i giochi di gruppo con Tata Fata.

Francesca Miccoli