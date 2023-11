Le favole di Natale le trasporta l’asinello

La Pro loco di Portico ha presentato il ricco programma di appuntamenti ricreativi che animeranno la rassegna natalizia di ‘Portico il paese dei presepi’. Da oltre mezzo secolo gli abitanti del paese organizzano i presepi per le vie, gli angoli e le piazze del borgo medievale. Ma da alcuni anni l’organizzazione è guidata dalla Pro loco, che, oltre al valore culturale e spirituale della manifestazione, prevede anche altri eventi ricreativi, musicali e della piccola gastronomia, in collaborazione col Comune, le associazioni e con i negozianti e commercianti.

L’inaugurazione della rassegna avverrà venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, quando i visitatori, oltre ai presepi diffusi in tutto il paese, troveranno polenta, castagnaccio, dolci e vin brulè, ma anche mercatini di hobbystica e prodotti locali. Alle 15 sarà consegnata la Bandiera Arancione, marchio di qualità, a cura del Touring Club riconosciuto da anni al Comune di Portico e San Benedetto. Seguirà alle 16 la sfilata del Corpo bandistico. Sabato 9 dicembre sarà la volta della pesca natalizia, a cura della scuola primaria ‘Traversari’. Domenica 10 dicembre, si terrà alle 16 il saggio musicale degli allievi della scuola della Banda musicale.

Ricco di eventi anche il weekend successivo. Sabato 16 dicembre alle 16, l’appuntamento è con ‘I burattini dei bambini’, a cura della scuola ‘Traversari’, mentre alle 16 di domenica 17 dicembre si terrà il concerto della Pink Orchestra Santa Cecilia, in collaborazione con la scuola musicale del Corpo bandistico. La Banda e la scuola ‘Traversari’ danno appuntamento anche venerdì 22 dicembre, alle 20.30 nel teatro Iris Versari con ‘Cantiamo il Natale’.

Domenica 24 dicembre, vigilia di Natale, andrà in scena alle 15 per le vie del paese ‘Quando le favole escono dai libri’, racconto-spettacolo itinerante a cura della compagnia ’Liberi e Selvaggi’ di Premilcuore, che di valle in valle, sul dorso di un asinello, trasporta favole e magie. La serata di Natale, alle 20.30, serata conviviale con gioco popolare in teatro. Martedì 26 dicembre, alle 15, intrattenimento musicale con Jacopo. Venerdì 29 dicembre l’appuntamento è alle 21 in teatro con il Concerto di Natale, a cura del Corpo bandistico.

Gli auguri del 2024 saranno portati lunedì 1 gennaio alle 15 dall’intrattenimento musicale di Fabio, mentre giovedì 4 gennaio alle 15 ci sarà lo spettacolo ‘E vieni in una grotta’, a cura del Centro Itinerario Storytelling. Venerdì 5 gennaio alle 17 ‘Arriva la Befana con i Befanotti’ per la distribuzione di calze ai bambini. Si chiude sabato 6 gennaio alle 15, con ‘Mastro Geppetto: alla ricerca del figliolo perduto’ per le vie del paese, spettacolo presentato dagli allievi del laboratorio Teatro degli Avanzi di Forlimpopoli.