Lega, dopo Salvini ora Zaia. Il presidente del Veneto a Sapore di Romagna

Il governatore del Veneto Luca Zaia sarà a Forlì domani per la chiusura della campagna elettorale della Lega, alla cooperativa Sapore di Romagna. "La storia di questa azienda è avvincente – commenta Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che accompagnerà Zaia –, rappresenta in pieno la tenacia, la sapienza e le capacità dell’imprenditoria agricola romagnola, legata alla propria terra e pronta a superare ostacoli all’apparenza insormontabili".

La visita di Zaia fa seguito a quella del ministro Matteo Salvini, che è stato al nuovo carcere martedì. "Grazie all’interessamento di Salvini – sottolinea la candidata al consiglio regionale Simona Buda –, abbiamo date certe per il completamento di quest’opera attesa da troppo tempo. Ma non ci fermiamo qui, occorre potenziare l’intero sistema viario romagnolo in maniera integrata, partendo dalla progettazione e realizzazione di un’autostrada di mare che colleghi la città di Forlì alla costa, così come va completato il collegamento veloce con Cesena".

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale Albert Bentivogli torna invece a denunciare come la Romagna sia "sottorappresentata a Bologna rispetto alla popolazione e alle risorse che produciamo". Un vecchio cavallo di battaglia del Carroccio. "Ben ha fatto l’amministrazione regionale a realizzare progetti di difesa territoriale in Emilia ma avrebbe dovuto usare la stessa attenzione per la Romagna".

Matteo Bondi