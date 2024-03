Libroaperto, sogno realizzato: "Raccolti così 2.800 volumi"

"I libri sono ali che insegnano ai bambini a volare", così cantava una canzone dello Zecchino D’oro, e descrive lo spirito che guida il gruppo di mamme che a Villafranca ha aperto nel 2022 ‘Libroaperto’, una biblioteca dedicata ai più piccoli. Proprio come un sogno, il progetto nasce una notte tra i pensieri di Federica Santucci, e già dal mattino grazie ai social l’idea ha raggiunto altre mamme di Villafranca fino a diventare un gruppo affiatato di dieci persone.

"Tutte eravamo accomunate – spiega Santucci – dal desiderio di avere un luogo di aggregazione dove portare i bambini. Quale spazio migliore di una biblioteca dove stare insieme coltivando la passione della lettura? Abbiamo inaugurato a febbraio di due anni fa, grazie anche all’aiuto del Comune, e in quell’occasione abbiamo ricevuto 2.800 libri tra donazioni e acquisti". Libroaperto sorge all’interno del ‘Palazzone’, ex istituto agrario tra via Lughese e via XIII Novembre: "L’associazione che da anni gestisce l’immobile – sottolinea Sara Montalti, un’altra mamma del gruppo – ci ha accolto a braccia aperte. Questo ha permesso uno scambio intergenerazionale tra giovani e anziani".

La biblioteca nel corso del tempo si è sviluppata creando eventi e laboratori a tema, come ad esempio ‘La notte magica dei pupazzi’ e ‘Pompieropoli’, dove ogni mamma ha messo in campo le sue abilità; non solo, Libroaperto ospita anche scuole creando atelier per le elementari. "Se in inverno lo spazio è riddotto – continua Santucci –, durante la bella stagione possiamo godere del cortile e del giardino e sbizzarrirci a organizzare attività creative di tanti tipi, anche grazie alla parrocchie e ad alcuni esercenti. Abbiamo avuto fino a 120 partecipanti". L’impegno costante del gruppo di mamme permette di avere un’offerta di testi sempre aggiornata e differenziata per le diverse fasce d’età.

Tra i libri più amati e richiesti dai piccoli c’è ‘Rosicchio – il mostro dei libri’ e tra i più grandi ‘Le straordinarie disavventure di Carlotta’. "Molte mamme – spiega Montalti – ci chiedono consiglio per albi che possano aiutare i bambini in alcuni momenti di passaggio, come togliere il ciuccio o il pannolino oppure come affrontare alcune emozioni come la rabbia".

Le mamme volontarie di Libroaperto, tutti i sabati dalle 9 alle 12, sono disponibili per il prestito e la donazione di libri: "Questo luogo per i piccoli è come il salotto di casa, sono a proprio agio e mentre loro sfogliano i nostri volumi – riprende Santucci – i genitori possono chiacchierare sorseggiando un caffè. Dopo due anni, i piccoli quando ci incontrano per strada ci riconoscono e ci abbracciano".

Tutti i fondi raccolti durante le iniziative vengono reinvestiti in materiali, per l’acquisto di nuovi titoli e l’organizzazione di eventi con autori e lettori. Il prossimo evento è programmato per sabato 23 marzo dalle 10 alle 12 con la caccia alle uova, letture a tema, un laboratorio e una merenda per tutti (per informazioni e costi contattare il 351.5249213).