L’idea del centrosinistra a Rocca:. Elisa Deo, già sindaca a Galeata

Mentre in altri comuni delle vallate forlivesi, molti candidati a sindaco sono già scesi in campo, a Rocca San Casciano tutto è ancora incerto. L’attuale primo cittadino, Pier Luigi Lotti, che ha guidato per cinque anni una lista civica appoggiata dal centrodestra, non ha ancora sciolto la riserva, ma sembrerebbe orientato a ricandidarsi. L’area di centrosinistra, non trovando per ora disponibilità nei tre consiglieri di minoranza (Assunta Mini, segretaria del Pd locale, Rodolfo Galeotti e Marcella Bandinelli) e in altri interpellati, si sarebbe rivolta a "una persona esperta di amministrazione e con legami forti con il comune della Festa del Falò".

A questo proposito si sarebbe materializzata la possibilità di rimettere in pista Elisa Deo, già sindaca di Galeata per due mandati e mezzo, dal 2009 al 2023, col breve intervallo del commissariamento. Un gruppo trasversale rocchigiano, formato da "forze progressiste locali", amici e perfino parenti dell’ex sindaca di Galeata, avrebbe contatto Elisa Deo e starebbe tenacemente insistendo, perché accettasse la candidatura a sindaco di una lista civica (per due volte, nella valle del Bidente, aveva vinto senza il sostegno dei partiti).

Le motivazioni? Perché appunto esperta di amministrazione, perché avrebbe superato per tre volte il giudizio dei suoi concittadini alle urne e perché avrebbe legami con Rocca, dove ha trascorso parte della sua infanzia e adolescenza presso parenti, intrecciando "numerose amicizie ancora molto forti". Ma la diretta interessata non avrebbe finora né confermato né smentito la propria disponibilità. La segretaria del Pd di Rocca e capogruppo di minoranza in consiglio comunale, Assunta Mini, si limita a dire: "Stiamo lavorando come Pd con altri cittadini di vari orientamenti trasversali per formare una lista civica. Ma ancora non siamo in grado di rilasciare dichiarazioni". Assunta Mini si limita a precisare: "Tengo da giorni anche rapporti normali con la segreteria territoriale".

Sul nome della Deo le bocche sono tutte cucite, anche se il nome circola da giorni nei discorsi dei locali del paese. Sposata e con una bambina piccola, Elisa Deo lavora come infermiera all’ospedale di Santa Sofia. È stata anche per vari anni presidente del consiglio dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese.

Quinto Cappelli