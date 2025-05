Life365.eu, finale amaro. Retrocessione a Verona

Retrocessa. Serviva un miracolo alla Libertas Forlì per vendicare l’affronto dell’andata (0-3), trascinare la contesa playout al golden set e scacciare l’incubo della ‘fatal Verona’; e invece di set ne sono bastati tre alla Smapiù Arena Volley per conquistare il punticino della sicurezza e far sprofondare Forlì in una valle di lacrime. La Life365.eu esce sconfitta (3-2: 25-27, 25-23, 25-21, 16-25, 18-16) anche dal ‘PalaRobbi’ – vani i 48 punti equamente distribuiti del tandem Chinni-Folli – e saluta la B1 dalla porta di servizio; la speranza, adesso, è quella di rientrarvi dalla finestra (ripescaggio?).

È l’epilogo, amarissimo, di una stagione nata male e finita peggio, scandita da un coacervo di valutazioni sbagliate, tra acquisti cannati (Blaseotto e Gennari) e scommesse perdute (giocatrici acerbe e/o inadeguate per la categoria). L’arrivo di Bacchilega a stagione in corso ha tenuto in vita una squadra infarcita di lacune (tecniche e caratteriali) e contraddizioni, ma si sa: alla fine i nodi vengono al pettine.

Venendo alla partita, per quello che può contare, Gregori e compagnia schiacciante partono col piede giusto: sfruttano le cortesie per gli ospiti, ribaltano di corto muso la Smapiù (25-27) e s’illudono di riaprire i giochi. Niente di più fallace, però, perché al cambio campo la reazione delle padrone di casa non si fa attendere: 8-6, 16-13 e 22-15. Un colpo di coda forlivese rimette in discussione il set (24-23), ma Chinni rovina tutto sbattendo sull’Arena. Che riparte di gran lena anche nel terzo parziale (8-6), allunga (16-11), poi resiste al ritorno della Life365.eu e chiude (25-21) con un monster block su Folli. È il punto che spegne le speranze di salvezza delle forlivesi e scatena la festa grande delle scaligere.

Da questo momento si gioca solo per onor di firma, talché coach Zappaterra richiama in panchina tutte le titolari e schiera le riserve. Forlì ha il morale sotto i tacchi, ma riesce a conquistare il quarto set (16-25), per poi soccombere al tie-break: 18-16.

Life365.eu Forlì: Gregori (L), Gennari ne, Bruno 6, Chinni 24, Folli 24, Bacchilega 9, Achim, Bortolato ne, Galletti 3, Ronchi ne, Simoncelli 12, Esposto ne, Repossi 1. All.: Marone.