Maltempo: frane e strade chiuse

La pioggia battente che prosegue senza interruzioni da due giorni ha determinato diverse frane nel Comune di Modigliana: una nella strada in salita del monte Trebbio verso il monumento al ciclista e l’altra sul versante che scende verso Dovadola. Il traffico, ovviamente, è stato interrotto. L’ufficio tecnico ha comunicato ai residenti alle ore 19.10 che: "Al momento è libero l’accesso in via Morana e via Ibola. Mentre via San Casciano è chiusa tra via Monte Trebbio e via Raggi. Mentre via Costa, verso Brisighella, è chiusa all’altezza del castagneto. Si consiglia di limitare gli spostamenti, non avvicinarsi né sostare in prossimità dei greti fluviali, dei ponti e degli attraversamenti fluviali a raso".

Almeno altri due smottamenti hanno coinvolto lo ‘stradello’ che unisce la località Casone con la zona sportiva costeggiando il fiume Acerreta. Inaugurato circa un anno fa è già al secondo smottamento non contenuto dalle reti, in una zona evidentemente franosa che la realizzazione dell’intervento per il passaggio ha però ulteriormente indebolito. Creando ulteriori preoccupazioni fra i residenti in case adiacenti e una interpellanza consiliare discussa nell’ultimo consiglio comunale.

Giancarlo Aulizio