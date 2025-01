Maltratta la compagna per mesi: arrestato

Forlì, 31 gennaio 2025 – Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Forlì hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip su richiesta della procura a carico di un uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna. Ed è stata proprio la donna, lo scorso 1° gennaio, a chiedere l'intervento dei militari telefonando al 112, raccontando di aver subìto l'ennesima aggressione.

Una volta sul posto, i militari hanno richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha trasportato la donna in ospedale. Il compagno, riportano i militari, le avrebbe causato in quell'occasione "gravi lesioni". Le indagini hanno appurato che le aggressioni andavano avanti da diversi mesi. L'uomo, rintracciato dai carabinieri, si trova ora in carcere a Forlì.