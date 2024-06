Maria Ileana Acqua (ContiamoCi): "Compromessi? Io li eviterò"

La campagna elettorale di ContiamoCi ha vissuto il proprio momento clou in anticipo rispetto a tutti gli altri, con il comizio di giovedì sera in piazzetta della Misura, circa 24 ore prima del sindaco Zattini che ha occupato lo stesso spazio ieri sera. La lista civica – omonima di un’associazione – che si presenta alle elezioni comunali di Forlì fa capo al candidato sindaco, Maria Ileana Acqua, dermatologa 66enne.

Davanti alle circa cinquanta persone accorse per l’ultimo incontro con ContiamoCi, ad aprire la serata è stato Riccardo Luzi, coordinatore regionale della lista. "Non abbiamo la pretesa di definirci i migliori o i più bravi, non faremo le solite promesse elettorali perché non è nel nostro essere. Una competizione elettorale come quella delle comunali – sottolinea Luzi – è stata una vetrina importantissima. Questo momento ci rimarrà nel cuore, non capita tutte le volte di partecipare a una campagna elettorale e di rappresentarsi alla cittadinanza. Ci siamo esposti tanto e tutto quello che abbiamo fatto è un impegno che ci porteremo sempre dietro".

Poi è stato il turno Maria Ileana Acqua: "In un’associazione c’è bisogno che ogni socio metta qualcosa di se, solamente così l’associazione vive e cresce. Questo è il modello che vogliamo portare in Comune, ogni cittadino deve fare la sua parte e far sentire la propria voce, c’è bisogno di questo tipo di collaborazione. Mi sono messa in gioco per cambiare le regole, non solo nella città di Forlì ma dell’intero sistema, che è sempre più divisivo. Forlì come ogni città ha i propri problemi, che noi vogliamo affrontare con buon senso. Siamo un gruppo coeso, veniamo da un periodo difficile ma siamo stati capaci di ribellarci". Il riferimento, come in altri momenti della serata, pare rivolto al periodo della pandemia da Covid-19: sul sito dell’associazione ContiamoCi e in alcune interviste della candidata, sono state espresse posizioni critiche rispetto alle misure di contrasto al virus. "So che la politica vuole compromessi – continua la Acqua –, ma a mio modo di vedere anche questa componente è evitabile".

Si parla poi di riqualificazione del centro storico, di sicurezza, raccolta rifiuti, trasporti pubblici e di diritto alla casa. "Penso che un centro storico come quello di Forlì – spiega ancora Acqua – non abbia bisogno di telecamere, non le vedo utili. Non è la videosorveglianza che dà sicurezza. Piuttosto, ci sarebbe da aumentare il numero delle forze dell’ordine presenti sul territorio", ha detto. Lo stesso concetto l’aveva espresso nel dibattito televisivo andato in onda proprio giovedì sera. "La casa è un diritto di tutti, tra le nostre proposte c’è la revisione dei criteri di assegnazione delle case popolari".

Poi si susseguono gli interventi di alcuni dei candidati al consiglio comunale, che fanno il punto su una delle singole proposte del programma di ContiamoCi. Non mancano le critiche, di cui la lista si è già fatta portavoce, al precedente governo nazionale di Mario Draghi e alle restrizioni durante la pandemia da covid-19. Infine in chiusura nuovamente parola a Luzi: "Per tutti ormai c’è un ‘pre’ e un ’post’ 2020. Questo è un momento fondativo per il futuro".

