Misericordie in cerca di volontari. Tre incontri per sensibilizzare

La Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe e quella di Rocca San Casciano, in collaborazione con i comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto, organizzano una serie di incontri pubblici nella valle del Montone. Il primo è oggi a Dovadola alle 18 presso la Protezione civile di via Nadiani, il secondo il 24 giugno a Rocca, alle 20.30 presso la sede del Cambia Vita di via Cairoli, e il terzo il 1 luglio a Portico, alle 20.30 al teatro Iris Versari.

Spiegano i governatori Gilberto Girani e Giorgio Biondi: "Lo scopo è sensibilizzare la popolazione al volontariato. Le nostre associazioni svolgono un prezioso lavoro e sono alla costante ricerca di volontari che possano svolgere i crescenti servizi richiesti dalle comunità. Infatti, operano non solo in convenzione con Ausl Romagna per i servizi di emergenza/urgenza e di taxi sanitario, ma svolgono anche innumerevoli trasporti sociali, con automezzi allestiti per trasporto disabili e con autovetture, per le persone in difficoltà, nonché assistenza sanitaria a gare sportive, feste paesane, eventi".

Aggiungono Girani e Biondi: "Sono state estremamente attive anche durante le calamità naturali che hanno colpito il nostro territorio, come il Nevone del 2012 e l’alluvione del 2023". I governatori auspicano pertanto un’alta adesione, sulla scia dello storico motto: "che Dio te ne renda merito".

Quinto Cappelli