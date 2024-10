Misure antismog attive dal 1° ottobre

Dal 1° ottobre sono attive a Bertinoro, le misure antismog, in attuazione di quanto previsto dal Piano Aria Integrato Regionale Sono previste disposizioni sul riscaldamento, che non deve superare i 19 gradi in case, uffici, attività ricreative e di culto, attività commerciali e 17 nelle attività industriali e artigianali; divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici a legna come caminetti, camini e stufe aventi prestazioni energetiche inferiore a 3 stelle; il divieto di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, (ad eccezione dei barbecue). Altre disposizioni riguardano la mobilità fino al 31 marzo 2025: dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, è istituito il divieto di circolazione nel centro di Bertinoro - la planimetria esatta è consultabile sul sito del Comune - dei veicoli alimentati a benzina con categoria inferiore a Euro 2 inclusa, dei veicoli a doppia alimentazione, ciclomotori e motocicli inferiori a Euro 1 compresa e dei veicoli a diesel inferiori alla categoria Euro 4 compresa. I veicoli che non potrebbero circolare secondo l’ordinanza possono adottare il servizio Move-In, che permette di circolare tramite l’installazione di una scatola nera sul veicolo. Chi aderisce volontariamente al servizio riceve una soglia di chilometri, da percorrere annualmente.